Des parents prêts à tout pour empêcher le mariage de leur fils

Les relations avec sa belle-famille ne sont pas toujours de tout repos et une Mexicaine l'a appris à ses dépens, le jour de son mariage.

Abro hilo para desmentir y contar la verdad sobre la historia detrás de lo sucedido, un ATAQUE TERRORIST4 de película de horror, en contra de una novia el día de su boda, en cd. Obregón el 17/feb/24. Adjunto fotos y pondré nombres de los culpables! pic.twitter.com/PuV9BtBLK3 — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

Ce devait être le plus beau jour de sa vie, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. A la mi-février, Alexandra*, une jeune Mexicaine, avait prévu de dire «oui» à l'homme de ses rêves dans une petite église de la ville de Ciudad Obregón. Mais les parents du jeune marié ont tout fait pour saboter cette union.

Comme l'a raconté sur X une amie d'Alexandra, qui a assisté aux événements, ses beaux-parents ont notamment payé des hommes pour qu'ils jettent de la peinture rouge sur la mariée et ruinent ainsi sa robe blanche. Mais ce n'est pas tout...

Ils lui offrent de l'argent pour qu'elle quitte leur fils

Pour commencer, comment en sont-ils arrivés là ? La belle-famille d'Alexandra soupçonnait la jeune femme de vouloir se marier par appât du gain, puisque son fiancé était issu d'une famille riche, alors qu'elle venait d'un milieu plutôt modeste.

Comme le rapporte le «New York Post», la belle-famille d'Alexandra avait déjà commencé à saboter la relation avant même le mariage. Ils ont par exemple toujours refusé de rencontrer la jeune femme. Comme cela n'a toutefois pas découragé leur fils de vouloir l'épouser, ils ont alors proposé à Alexandra de l'argent pour qu'elle quitte son fiancé.

Mais là encore, les futurs mariés ne se sont pas laissés abattre et ont tout de même organisé leur mariage. Et ce qui devait arriver arriva, le jour J, ce fut le chaos, comme on peut le voir sur des photos partagées par l'amie d'Alexandra sur X. Peu avant la cérémonie, deux hommes ont en effet jeté de la peinture rouge sur la mariée, pendant qu'un troisième filmait le tout.

Mais «l'amour gagne toujours» et Alexandra, loin de se décourager, est donc rentrée chez elle et a enfilé une autre robe, en or cette fois-ci, afin de rejoindre l'autel.

Face à la persévérance de la jeune femme, ses beaux-parents n'ont pas abandonné. Ils ont même appelé la police en prétendant, sous le couvert de l'anonymat, que le mariage était le théâtre d'un important trafic de drogue. Résultat ? Juste après le «oui», tous les invités ont été arrêtés et fouillés. Bien entendu, les policiers n'ont rien trouvé et sont repartis.

Y así termina la historia, ella se puso un vestido dorado (el color de la victoria!) y todos los invitados gozaron y estuvieron al pendiente de todo! LOVE WINS Y SOPORTEN #ladgsuegra #pedroymariaterroristas . Adjunto fotos pic.twitter.com/F7fCqBT2bc — La Verdad Siempre Sale a la Luz (@fulanodeobregon) February 20, 2024

Mais ce n'est pas tout. Après le mariage, le couple avait prévu de partir en lune de miel. Pour l'en empêcher, les beaux-parents sont allés jusqu'à cacher le passeport de leur fils et ont même tenté de soudoyer l'agence de voyages pour qu'elle annule les vols du couple.

Mais une fois de plus, ils ont échoué : après toutes ces péripéties, les jeunes mariés se sont envolés en direction du «bonheur éternel». Ils peuvent désormais compter sur le soutien de la toile, puisque l'histoire des «beaux-parents cauchemardesques» est devenue virale sur X et Reddit. Et cela a eu des conséquences pour la famille du marié : des inconnus ont jeté des œufs sur la maison du couple.

Selon le New York Post, ces derniers continuent de nier avoir quoi que ce soit à voir avec les nombreux désastres survenus lors du mariage...

*Nom complet connu de la rédaction.