Des rafales de vent de plus de 180 km/ dans les Alpes suisses

Le vent a soufflé particulièrement fort dans les Alpes (archives). ATS

Le foehn a soufflé de manière tempétueuse dans les Alpes suisses dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué MétéoSuisse sur le réseau social X (ex-Twitter). Des rafales de vent allant jusqu'à 189 km/h ont été enregistrées sur les pentes de la montagne Gütsch (UR).

Au Jungfraujoch (BE), elles ont atteint 157 km/h. Le vent a également soufflé avec force en plaine, a précisé l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Des pointes de vent de 114 km/h ont été mesurées à Altenrhein (SG), de 99 km/h à Meiringen (BE) ou encore de 98 km/h à Vaduz, au Liechstenstein.

falu, ats