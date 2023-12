Des tags racistes ont été découverts mercredi matin dans la salle des maîtres du Collège et Ecole de Commerce (CEC) André-Chavanne, à Genève. Le Département de l'instruction publique (DIP) a déposé une plainte pénale «afin de faire la lumière sur cet acte inacceptable».

A Genève, la cheffe du Département de l'instruction publique (DIP) Anne Hiltpold a fermement condamné les tags racistes découverts dans la salle des maîtres du CEC André-Chavanne (archives). ATS

«Nous condamnons avec la plus grande fermeté ces agissements, et allons tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Le racisme n'a pas sa place à l'école», a indiqué jeudi Lauranne Peman-Bartolini, porte-parole du DIP. Elle confirmait une information de Léman Bleu et de la Tribune de Genève.

Les tags, qui visaient vraisemblablement la directrice de l'établissement, ont été immédiatement effacés. La cheffe du Département, Anne Hiltpold, a exprimé «son plus grand soutien par courrier le jour même à la directrice de l'établissement, rappelant que ce type d'acte est en totale contradiction avec les valeurs du département».

tb, ats