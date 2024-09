Des véhicules de l'armée brûlés à Courtepin !

Plusieurs engins incendiaires artisanaux ont été trouvés dans la nuit de dimanche à lundi à Courtepin (FR) au domicile d'un motard qui avait fui la police. En début de matinée, la police a constaté que plusieurs véhicules de l'armée ont été brûlés à Grolley. Les deux affaires pourraient être liées.

La police a constaté que plusieurs véhicules de l'armée ont été brûlés à Grolley (image d’illustration). ats

Cette nuit, peu après 03h30, lors d’une patrouille, les policiers ont voulu contrôler un motard, qui a pris la fuite et qui a forcé un barrage de police à Courtepin. Les recherches entreprises ont permis de retrouver la moto et d’interpeller le fuyard dans le village. «Le motard, âgé de 28 ans, a été emmené au poste de police et placé en arrestation provisoire», a indiqué la police fribourgeoise.

Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont retrouvé plusieurs dispositifs incendiaires artisanaux. Divers spécialistes ont été alertés et engagés, notamment NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) de la police cantonale vaudoise. Dans le même temps, des immeubles ont été évacués préventivement et neuf personnes ont été prises en charge.

Plus tard dans la matinée, la police cantonale a été informée que plusieurs véhicules de l’armée avaient été endommagés par le feu à Grolley, au centre de logistique de l’armée (CLA). «Très vraisemblablement, ces affaires sont liées», a précisé la police.

La population n’est pas en danger. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public fribourgeois.

