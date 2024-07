Les orages se succèdent. Un violent orage s'est abattu vendredi tôt au Tessin, faisant chuter des arbres, avant que des éclairs ne fendent à nouveau le ciel en soirée. Contrairement au dernier week-end de juin, les dégâts sont toutefois limités.

Vendredi en fin d'après-midi, les orages ont repris de plus belle à partir de l'ouest. X - @MétéoSuisse

ATS

Des rafales à plus de 100 km/h ont été mesurées dans le sud du Tessin vendredi matin, indique MétéoSuisse sur X. Les environs de Lugano ainsi que le Mendrisiotto ont été particulièrement touchés.

A plusieurs endroits, les violentes rafales ont fait chuter des arbres sur les routes, a expliqué un porte-parole de la police cantonale tessinoise à Keystone-ATS. Et d'ajouter que pour l'instant il n'y a pas eu d'incidents graves et personne n'a été blessé.

Un arbre a notamment bloqué la bande d'arrêt d'urgence sur l'A2 entre Coldrerio et Mendrisio, a fait savoir le Touring Club Suisse (TCS) sur X. A Riva San Vitale, au bord du lac de Lugano, des embarcadères ont été détruits, selon le média Ticino online. Des bateaux ont également été endommagés près de Lugano.

Evacuations levées

Selon la police, le village de Caneggio, dans le district de Mendrisio, était privé d'électricité depuis 06h00 et le village d'Arzo, sur la commune de Riva San Vitale, était aussi touché. A Meride et Sagno en revanche, la coupure de courant n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Peu après 11h00, la radio télévision italophone (RSI) a annoncé que le courant avait été rétabli partout.

Les autorités ont levé l'ordre d'évacuation dans les zones dangereuses du Val Maggia dès samedi matin 6h00. Aucun nouvel événement ne justifie le maintien de cette mesure, a fait savoir vendredi soir l'état-major du commandement tessinois.

Des fermetures de route restent toutefois encore possibles dans la nuit de vendredi à samedi en fonction des conditions météo ou d'éventuelles crues. Le pont de Visletto à Cevio (TI) pourrait également être fermé en cas d'urgence.

De nouveaux orages en soirée

MétéoSuisse a mis en garde depuis jeudi contre de nouveaux orages violents. L'alerte vaut jusque dans la nuit de samedi à dimanche. Les risques de dommages sont les plus élevés au Tessin et dans la région de Bergell (GR).

Vendredi en fin d'après-midi, les orages ont repris de plus belle à partir de l'ouest, selon le service météorologique Meteonews. Plus de 18'800 éclairs ont fendu le ciel suisse jusqu'à vendredi soir. Le Tessin, Saint-Gall, Zurich, Lucerne et Argovie sont les cantons ayant enregistré le plus grand nombre d'éclairs.

Dans le canton de Lucerne, la route principale entre Mauensee et Sursee a été fermée vendredi soir. Et le TCS a signalé des perturbations dues aux inondations sur l'A2 près de Bellinzone.

Ailleurs aussi, il a fortement plu. Des médias en ligne ont publié vidéos de lecteurs montrant des pluies torrentielles ainsi que des routes inondées ou jonchées de grêlons.

misc, ats