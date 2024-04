Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été légèrement blessées jeudi lors d'une attaque au couteau menée à proximité de leur école à Souffelweyersheim (Bas-Rhin), et l'assaillant a été interpellé peu après sans résister.

Deux fillettes de 6 et 11 ans ont été légèrement blessées jeudi (image d’illustration). imago stock&people

ATS

Selon la gendarmerie, la fillette de 11 ans a été blessée au couteau devant l'école, l'autre a été poignardée dans un square à proximité, dans ce village en grande banlieue de Strasbourg. Présentant des «blessures superficielles», elles ont été hospitalisées en urgence pédiatrique.

«Les levées de doutes ont été faites par la gendarmerie, les enfants sont en sécurité, il n'y a plus aucun danger», a annoncé sur place le directeur de cabinet de la préfète, Jean-Baptiste Peyrat, invitant les parents à récupérer leurs enfants, qui avaient été confinés dans l'établissement.

«Les choses ont été faites avec un grand professionnalisme. Tous les plans ont été appliqués, les enfants ont été tout de suite mis en sécurité», a-t-il assuré, précisant que l'assaillant n'était pas entré dans l'établissement.

L'assaillant «pas connu des services»

Ce dernier, né en 1995, a été interpellé peu après 14H15 dans le square, selon la gendarmerie. Il n'avait plus de couteau en main et s'est laissé faire. Il n'est «pas connu des services», et ses motivations «ne semblent pas en lien avec une radicalisation».

Les enfants ont été confinés un temps dans l'école, tandis que plusieurs véhicules des pompiers et des forces de l'ordre ont pris position devant l'établissement.

«J'ai vraiment peur. On nous a rassurés, les enfants sont en sécurité à l'intérieur, mais on ne sait pas quand on pourra les récupérer», a déclaré à l'AFP Sarah, une maman d'élève. «Là c'est vraiment long. J'ai un enfant qui a 8 ans, en CE2. Une amie m'a appelée, elle a vu l'agitation devant l'école en passant, la police, elle s'est renseignée auprès d'eux, son réflexe a été de m'appeler pour que je puisse récupérer mon fils.»

Vers 16H00 les parents ont pu commencer à rejoindre leurs enfants dans la cour de l'école, classe par classe.

ATS