Deux hommes ont été reconnus coupables mardi par un jury du tribunal fédéral de Brooklyn pour le meurtre en 2002 du DJ et fondateur de Run-DMC, Jam Master Jay. Une figure du hip-hop dont le décès brutal avait choqué l'univers du rap.

Jason Mizell, Jam-Master Jay de Run-D.M.C., pose avec des adolescents rassemblés au Madison Square Garden de New York, le 7 octobre 1986, à New York. Deux hommes ont été reconnus coupables de meurtre mardi 27 février 2024 dans la mort de Jam Master Jay lors d'une fusillade survenue en 2002 dans le studio de la légende du rap. (AP Photo/G. Paul Burnett, File) KEYSTONE

Jam Master Jay avait été tué par balle à 37 ans, le 30 octobre 2002, dans son studio d'enregistrement du Queens à New York, un crime resté non élucidé pendant près de deux décennies, avant l'inculpation en 2020 des deux suspects, Ronald Washington et Karl Jordan Jr.

ATS