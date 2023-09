La construction du chauffage à distance de Sion a franchi une nouvelle étape avec le récent démarrage des travaux au nord de la ville. Ce deuxième réseau doit couvrir la consommation de l'équivalent de 1100 ménages. Coût de la construction: 11,5 millions de francs.

La construction du chauffage à distance (CAD) au nord de Sion a débuté. ATS

La nouvelle centrale de chauffe se situera dans la zone de Platta, sur le site du futur Pôle musique (anciennement HES-SO). Elle sera entièrement souterraine, a précisé à Keystone-ATS François Fellay, directeur général de OIKEN.

La mise en service de la future centrale à pellets est prévue en automne 2025, avec dans la foulée le raccordement du Pôle musique. A terme, elle comptera une quarantaine de raccordements, essentiellement des immeubles.

Le coût de construction de 11,5 millions de francs sera assuré par la société du Valais Sogaval (détenue à 60% par Sion et 40% par Sierre) et par des subventions cantonales et fédérales.

«Cette nouvelle étape s'inscrit dans la volonté des autorités sédunoises et de OIKEN d'être moteurs de la transition énergétique afin d'atteindre les objectifs de décarbonation fixés par la Confédération et l'Etat du Valais», indique la Ville dans un communiqué.

Première étape à l'est

Le lancement du chauffage à distance (CAD) du chef-lieu valaisan date d'automne 2016 avec le premier coup de pioche du chantier de Sion Est. Cette première étape, qui doit se terminer en 2025, prévoit 500 raccordements et couvrira la consommation de l'équivalent de 10'000 ménages via la valorisation thermique des ordures.

Le coût total de cette première étape s'élève à 100 millions de francs, également financés par la société du Valais Sogaval et par les subventions cantonale et fédérales.

Deux autres réseaux

Deux autres réseaux sont prévus: Sion ouest (déchets de bois) et Ronquoz 21 (boucle d'anergie et CAD). Les quatre réseaux thermiques de Sion seront interconnectés à l'horizon 2030, indique François Fellay.

L'entier du maillage comptera plus de 800 raccordements. Il doit «permettre de produire plus de 187 MWh d'énergie thermique et d'économiser jusqu'à 28'000 tonnes de CO2 en remplaçant les chaudières à mazout et à gaz», affirment les partenaires. Au total, quelque 240 millions de francs sont engagés pour les constructions des réseaux de chauffage de la région de Sion.

vs, ats