Les somptueuses célébrations du mariage du prince Abdul Mateen ont atteint leur apogée dimanche dans le sultanat de Brunei, avec une cérémonie à laquelle étaient conviés de nombreux dirigeants et têtes couronnées. Abdul Mateen, 32 ans, et son épouse Yang Mulia Anisha Rosnah, roturière de 29 ans, se sont unis jeudi.

Une photo diffusée par le département de l'information du Brunei montre la cérémonie royale de poudrage du prince Abdul Mateen et d'Anisha Rosnah avant leur mariage à Istana Nurul Iman, à Bandar Seri Begawan, Brunei, le 10 janvier 2024 (publiée le 13 janvier 2024). KEYSTONE

Ils ont participé dimanche à une fastueuse cérémonie, point d'orgue de dix jours de festivité. Le prince est apparu dans le palais Istana Nurul Iman dans un uniforme d'apparat et son épouse dans une longue robe blanche, arborant de nombreux bijoux.

Le couple a ensuite fait sa première apparition publique en tant que couple marié lors d'une procession à travers la capitale du petit et riche Etat pétrolier au nord de Bornéo, Bandar Seri Begawan, devant des milliers d'habitants enthousiastes.

Abdul Mateen est le 10e enfant du sultan Hassanal Bolkiah, 77 ans, l'un des plus anciens dirigeants en place au monde, à la tête de la monarchie depuis l'abdication de son père en 1967. Parmi les 5000 invités figurent des représentants des familles royales de la Jordanie, d'Arabie saoudite, de Bahreïn et du Bhoutan.

Dix jours de fastes

Plusieurs dirigeants régionaux étaient également présents, à savoir le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le président indonésien Joko Widodo et le président philippin Ferdinand Marcos Jr.

«C'est une très grande célébration», a confié à l'AFP Haji Suhaimin Abas, 66 ans, banquier à la retraite, vêtu d'un costume traditionnel et l'un des membres de l'élite de son pays ayant reçu une invitation.

La célébration de dimanche constituait le point culminant de dix jours de faste dans ce petit pays dont la richesse provient presque entièrement de ses énormes réserves de pétrole et de gaz.

Diplômé de la prestigieuse académie royale militaire britannique de Sandhurst, officier dans les forces armées de Brunei et pilote d'hélicoptère, le prince a reçu ses invités en compagnie de son épouse lors d'une cérémonie millimétrée au coeur de l'Istana Nurul Iman, un vaste palais qui ne compte pas moins de 1788 pièces.

Le couple a ensuite pris place à l'arrière d'une Rolls-Royce à toit ouvrant, saluant les habitants de la capitale, où le portrait des jeunes mariés orne rues et façades d'immeubles depuis des jours.

En tant que 10e enfant et quatrième fils du sultan, il est peu probable qu'Abdul Mateen accède un jour au trône. Mais le prince joue un rôle croissant dans la diplomatie internationale du royaume. Il a ainsi accompagné son père aux funérailles de la reine britannique Elizabeth II et lors du sacre de son fils Charles III et de la reine Camilla en mai dernier.

