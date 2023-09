Disparition du petit Émile: l'incroyable hypothèse de BFM TV

Mais que fait BFM TV ? La chaîne d'info en continu a évoqué l'hypothèse de l'enlèvement du garçon par un… rapace.

La chaîne d'info en continu a évoqué l'hypothèse de l'enlèvement du garçon par un… rapace. (image d'illustration) PantherMedia / Sven-Ingo Schillinger

Deux mois après la disparition du petit Émile, l’enquête suit son cours et des hypothèse peu glorieuses émergent.

«Est-ce plausible qu'Émile ait été enlevé par un oiseau?» se demande BFM TV. « Après tout, la région montagneuse est fréquentée par divers rapaces tels que des faucons, des buses, des éperviers, et même des aigles royaux » décrit encore la chaîne.

Une experte en rapaces contactée

Bélinda Martinez, une experte en rapaces a même été interrogée et a rapidement botté en touche un tel scénario.

Elle explique que pour un aigle royal, "les mâles pèsent généralement de 3 à 4 kg, tandis que les femelles peuvent peser entre 6 et 7 kg. Les rapaces sont capables de soulever environ un tiers de leur propre poids. Il est donc impossible qu'un oiseau de cette taille puisse emporter un jeune enfant comme Émile, âgé de 2 ans et demi et pesant en moyenne entre 10 et 20 kg. »

Elle ajoute également qu’"il est vrai que les aigles royaux n'hésitent pas à attaquer des proies beaucoup plus grandes qu'eux, comme les chamois, mais si un rapace venait à s'attaquer à un humain, "il y aurait des pistes" souligne Bélinda Martinez.

«Toutes les pistes restent envisagées»

Ce qui est arrivé à Émile, vu pour la dernière fois le 8 juillet au Haut-Vernet, demeure inconnu.

Ouverte en flagrance le 9 juillet, au lendemain de la disparition, pour recherche des causes de disparition inquiétante, l'enquête a depuis été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence.

«Toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée», avait assuré le procureur Rémy Avon au moment de l'ouverture de l'information judiciaire.