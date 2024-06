Les bouchons semblent de plus en plus fréquents le week-end au Gothard. Samedi l'un d'entre eux de près de 10 km s'est formé à l'entrée nord du tunnel routier. Le trafic était dense entre Erstfeld et Göschenen UR.

Toujours les bouchons au Gothard (archives). sda

ATS

Le temps d'attente s'élevait à près d'une heure et 40 minutes, a indiqué le TCS sur X.

trm, ats