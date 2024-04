Drame sur la place d'armes de Bremgarten en Argovie

Un militaire est mort après avoir été touché accidentellement par un tir mardi matin lors d'un exercice sur la place d'armes de Bremgarten (AG). Le coup est parti d'un fusil d'assaut, en provenance d'un véhicule militaire, pour des raisons à élucider, indique l'armée.

Selon le communiqué de presse du DDPS, l'accident de tir s'est produit lors d'un exercice de l'école de recrues de ravitaillement 45 sur la place d'armes de Bremgarten (AG).

Pour des raisons actuellement inconnues, un coup de feu tiré par un fusil d'assaut s'est déclenché dans un véhicule militaire et a touché un militaire à la tête.

Après avoir reçu les premiers soins médicaux, le blessé a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de sauvetage, où il est décédé dans la matinée.

L'incident s'est produit peu après 9 heures du matin, alors que les recrues participaient à une séquence d'instruction. La 15e semaine de leur formation était en cours.

Les proches du défunt ont été informés et reçoivent un soutien psychologique de la part des équipes CARE locales et de l'armée. Le commandement de l'armée a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux amis du soldat, et partage leur peine dans ce moment difficile.

