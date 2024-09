Une opération de détartrage d'un boiler dans deux immeubles à Carouge (GE) a mal tourné. Le produit chimique s’est diffusé vendredi dans le circuit d’eau chaude obligeant les pompiers à installer un système de distribution d'eau potable dans la rue pour les 90 foyers touchés.

Le Service d'Incendie et de Secours (SIS) a dû intervenir pour une fuite chimique dans deux immeubles à Carouge (GE) (image d'illustration). ATS

Au total, six allées de ces immeubles de la rue Daniel-Gevril ont été concernées, indique le Service d’Incendie et de Secours de Genève (SIS). Les pompiers ont été alertés à cause d'un écoulement provenant d’un bidon contenant un produit servant au détartrage. Deux ouvriers présents dans la chaufferie ont été incommodés.

L'opération de détartrage avait débuté jeudi. Le produit s'est diffusé vendredi dans le circuit de l'eau chaude. Des contrôles sont en cours afin de déterminer si l’eau présente encore des risques pour les habitants. Cette intervention a mobilisé quinze pompiers ainsi que les spécialistes NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique).

tb, ats