Elise Lucet répond aux accusations de «tribunal médiatique»

Elise Lucet est venue s’expliquer sur le plateau de C est à vous, le 29 février, avant la diffusion de l’émission spéciale d’Envoyé spécial consacré à l’affaire Gérard Miller. La rédactrice en chef de l'émission d'investigation a expliqué pourquoi on ne pouvait pas confondre le rôle d’un journaliste avec celui d’un procureur.

Elise Lucet est une énième fois accusée de sortir de son rôle de journaliste et de convoquer un « tribunal médiatique».

Connue pour ses émissions d’investigation de qualité sur la télévision publique, la journaliste et rédactrice en chef est souvent mise en cause pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors qu’elle a décidé de bousculer sa programmation et de consacrer un numéro spécial d’Envoyé spécial au psychanalyste Gérard Miller, accusé par de multiples témoignages de viols et agressions sexuelles, dont certains sous hypnose et sur mineures, Elise Lucet est venue répondre à ceux qui estiment qu’elle sort de son rôle de journaliste.

Dans l’émission C est à vous, le 29 février, juste avant sa diffusion, elle a précisé: « Je tiens à répondre à toutes ces personnes qui me disent: «Vous faites un tribunal médiatique». Je ne pense pas du tout. On donne la parole à des femmes et c'est très important de le faire sur des faits qui se sont déroulés sur trente ans. C'est le rôle des médias de donner la parole à ces femmes», assure-t-elle.

Ce qu’elle a fait dans Envoyé spécial du 29 février, qui a recueilli une grande audience, mais durant laquelle le mis en cause, Gérard Miller, n’a pas voulu s’exprimer autrement que par écrit. « On a sollicité Gérard Miller qui a refusé de nous répondre autrement que par mail et on a reproduit ces propos où il réfute toutes ces accusations», a-t-elle affirmé sur C est à vous.

Selon Elise Lucet, montrer au public que « gens très connus» peuvent être dénoncés et poursuivis pour leurs agissements est un signal qui peut inciter toute personne concernée, peu importe le milieu, à avoir « le courage de parler, de se regrouper, et de voir quand quelle ne sont pas seules, médiatiquement et judiciairement parlant, ça peut porter ses fruits et peut-être plus rapidement».

