Choc pour une femme du Connecticut : elle dit avoir été conçue avec le sperme d'un médecin spécialiste de la fertilité et avoir 22 demi-frères et sœurs. Avec l'un d'entre eux, elle a même eu une histoire d'amour lorsqu'elle était à l'école.

Victoria Hill a été traumatisée par sa découverte. CNN

Originaire du Connecticut, Victoria Hill est soudainement tombée malade à cause d’une maladie qui ne s'était jamais produite dans sa famille auparavant. Elle a donc rapidement effectué un test ADN, comme elle l'explique à «CNN» dans une interview. Le résultat a été choquant et s'est avéré être le début de la découverte de la plus grande histoire de fraude de fécondation aux États-Unis.

Les résultats du test lui ont permis de découvrir que le père avec lequel elle avait grandi n'était pas son père biologique. Cela a confirmé ses soupçons car l’Américaine de 39 ans s'était déjà rendu compte qu'elle n'avait pas grand-chose en commun avec lui. Elle a ensuite découvert que son père biologique était le médecin spécialiste de la fertilité qui avait aidé sa mère à tomber enceinte.

Victoria Hill a également été informée par le site Internet par l'intermédiaire duquel elle avait effectué le test ADN qu'elle avait 22 demi-frères et sœurs.

«Traumatisée»

Et ce n'est pas tout : l'assistante sociale ajoute qu'elle a appris que l'un de ses demi-frères avait été son petit ami. Les deux tourtereaux avaient eu une relation à l'époque de leur scolarité et étaient devenus très proches. «J'ai été traumatisée. Maintenant, je regarde des photos de gens et je me dis que n'importe qui pourrait être l'un de mes frères», s’indigne-t-elle.

«CNN» précise que la plupart des États américains - y compris le Connecticut - n'ont pratiquement pas de lois contre la fraude en matière de fertilité. De nombreuses victimes ne recevraient qu'une indemnisation et, dans certains cas, les médecins accusés peuvent continuer à exercer leur métier.