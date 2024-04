Elle divorce... 12 fois du même homme et touche un sacré pactole !

Une Autrichienne a divorcé douze de fois du même homme ! Profitant d'une faille juridique, elle a à chaque fois, ou presque, touché une pension de veuve. Explications.

Le mariage n'a jamais duré longtemps, mais plutôt pour des raisons économiques... (photo d'illustration) IMAGO

zis/trad Clara Francey

Une folle histoire de divorces fait actuellement sensation en Autriche. Une femme de Styrie a divorcé pas moins de douze fois du même homme afin de profiter d'une faille juridique.

Selon un article du journal «Krone», son premier mari est décédé en 1982. Elle a alors reçu une pension de veuve. En octobre 1982, la femme s'est remariée avec un nouvel homme. Puis, six ans plus tard, le divorce entre les deux a été prononcé.

S'en est alors suivi un véritable marathon de mariages et de divorces, l'Autrichienne se mariant encore et encore avec le même homme, divorçant à chaque fois entre deux. Au total, en 40 ans, tous deux se sont mariés douze fois et ont divorcé autant de fois sans jamais véritablement se séparer.

Douzième divorce invalidé

Ces divorces incessants ont permis à la femme d'exploiter une faille juridique. Après chaque rupture de mariage, elle avait à nouveau droit à la pension de veuve de son mari décédé, et recevait en outre après chaque divorce un paiement correspondant à deux fois et demie la rémunération annuelle.

Mais après le douzième divorce, la caisse de pension compétente en a eu assez et a refusé de la payer. La femme a alors déposé plainte, mais elle a été déboutée par la justice. Comme le rapporte le journal «Krone», le tribunal a jugé que le droit du divorce avait été utilisé de manière abusive. Et c'est le moins que l'on puisse dire...