Elle meurt après avoir avalé deux litres d'eau en 20 minutes

Ashley Summers, originaire de l'Indiana, a bu deux litres d'eau en 20 minutes. Peu après, cette mère de famille de 35 ans a ressenti des vertiges et des maux de tête, s'est effondrée et est décédée. Aujourd'hui, sa famille tire la sonnette d'alarme au sujet de ce rare empoisonnement à l'eau.

L'Américaine Ashley Summers est décédée d'un rare empoisonnement à l'eau le 4 juillet 2023. Facebook

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une Américaine de 35 ans est décédée le 4 juillet après avoir bu deux litres d'eau en 20 minutes.

Ashley Summers a eu des vertiges et des maux de tête avant de s'évanouir.

La raison en est une intoxication rare par l'eau qui modifie l'équilibre sodique du corps. L'eau passe alors du sang aux cellules qui, dans le cerveau, n'ont plus de place pour se dilater. Montre plus

Ce devait être un voyage sans souci avant la fête de l'indépendance américaine: Ashley Summers, originaire de Monticello, dans l'État américain de l'Indiana, a passé la période du 1er au 4 juillet au lac Freeman.

Avant que toute la famille ne rentre à la maison, la jeune femme de 35 ans a eu soif: «Elle avait l'impression de ne pas pouvoir boire assez», a déclaré son frère Devon Miller à la chaîne de télévision américaine WLFI-TV. Elle a donc bu quatre bouteilles d'eau de 500 millilitres au cours d'une promenade en bateau de 20 minutes.

Au retour, Ashley Summers s'est sentie étourdie et a eu mal à la tête. Arrivée au garage, elle a perdu connaissance et a été transportée d'urgence à l'hôpital.

«Ma sœur Holly m'a appelée et était complètement désemparée», se souvient Devon Miller sur WRTV. Elle m'a dit : «Ashley est à l'hôpital. Son cerveau est enflé et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne savent pas quoi faire pour le réduire. Ça n'a pas l'air d'aller».

Plus tard, la mère de deux enfants est décédée à l'hôpital et les médecins ont révélé à la famille en deuil que la cause était un empoisonnement à l'eau. «Ce fut un choc pour chacun d'entre nous», déclare M. Miller. Il s'est ensuite questionné sur le phénomène, n'en connaissant pas l'existence jusque-là.

Un précédent tragique

La famille a décidé de parler de ce cas tragique pour mettre en garde les gens.

Le phénomène est rare, mais pas sans précédent : en 2007, Jennifer Strange, 28 ans, est décédée à Rancho Cordova, en Californie, après avoir participé à un concours radiophonique. Le but était de boire le plus d'eau possible sans aller aux toilettes.

Après avoir bu 5,5 litres d'eau en trois heures, cette mère de trois enfants a remporté le concours, mais a payé de sa vie le fait de gagner une console de jeu pour ses enfants.

Que se passe-t-il en cas d'intoxication par l'eau?

En général, nos reins peuvent traiter environ un litre d'eau en une heure. Si la quantité est supérieure, l'hyperhydratation est imminente: comme la teneur en sodium du sang diminue à cause de l'eau, un changement de concentration se produit entre le sang et les cellules.

L'eau contenue dans le sang veut compenser cette variation - mot-clé «osmose» - et s'écoule dans les cellules. Dans le cerveau, ce phénomène a des conséquences fatales, car les cellules n'ont plus de place pour se développer. Parallèlement, les reins cessent d'excréter le sodium pour ne pas en perdre davantage.

C'est ce qui explique les vertiges et les maux de tête dont a souffert Ashley Summers, pour qui toute aide est arrivée trop tard.

Le phénomène touche principalement les personnes souffrant de maladies préexistantes ou effectuant des travaux physiques lourds dans la chaleur. Il est cependant très rare.