Il la demande en mariage, elle chute d'une falaise: coïncidence?

Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un accident tragique. Mais pas la police turque, qui enquête sur un homme qui aurait poussé sa petite amie du haut d'une falaise de 30 mètres après qu'elle a refusé sa demande en mariage.

Cet homme aurait poussé sa compagne du haut d'une falaise. Facebook

Au cours de l'été, un homme s'est rendu avec sa compagne dans une baie du nord-ouest de la Turquie. C'est là, au coucher du soleil, qu'il voulait la demander en mariage. Ce qui aurait dû être un moment romantique s'est pourtant terminé en tragédie.

La femme est tombée d'une falaise de 30 mètres de haut et est décédée. L'incident a fait la une des journaux internationaux. Après la chute fatale, les secours ont passé 45 minutes à tenter de sauver la vie de la jeune femme, en vain.

La police ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident

Accident? La police a des doutes

À l'époque, personne ne soupçonnait le petit ami. Il a expliqué à la police qu'il était retourné à sa voiture pour prendre un verre afin de célébrer les fiançailles, après que la jeune fille a dit oui à sa demande en mariage. C'est à ce moment-là, a-t-il raconté, qu'il l'a entendue crier.

Mais il apparaît de plus en plus clairement que la chute n'était pas accidentelle. Non seulement la police a trouvé des traces de «lutte violente» sur les lieux de l'accident, mais l'homme avait encore dans sa poche la bague de fiançailles qu'il voulait passer au doigt de la jeune femme.

Meurtre ou accident ? Le crime présumé a eu lieu sur une falaise abrupte de la côte turque. PantherMedia / Leonid Eremeyc

Les nouvelles déclarations de la famille de la victime sont particulièrement incriminantes pour le meurtrier présumé de la jeune femme. Selon eux, elle avait prévu de quitter le garçon. De plus, elle souffrait de crises de panique et n'aurait donc jamais osé s'approcher aussi près du bord d'une falaise.

Les parents ont alors porté plainte contre l'homme. Interrogé par la police, il a déclaré : «Nous avions bu de l'alcool. Tout s'est passé en un clin d'œil. Elle a perdu l'équilibre et est tombée de la falaise». Il est maintenant en garde à vue pour suspicion de meurtre.