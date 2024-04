Elle surprend son futur époux aux toilettes... allaité par sa mère!

La mariée n'en a pas cru ses yeux lorsqu'elle a dû aller aux toilettes juste avant la cérémonie: elle a trouvé le marié en train d'être allaité par sa mère. C'est la curieuse histoire rapportée dans un podcast par une organisatrice de mariage américaine.

Le mariage a failli être annulé, la mariée n'en croyait pas ses yeux. (Image symbolique) Keystone

tsch/Trad Valérie Passello

Une drôle de surprise avant de dire oui: comme l'a révélé la planificatrice de mariage professionnelle Georgie Mitchell dans son podcast «The Unfiltered Bride», une mariée a été pour le moins dégoûtée et choquée lorsqu'elle a découvert que son futur mari était allaité par sa mère juste avant le mariage.

Elle aurait même failli faire annuler l'union. Georgie Mitchell a raconté cette histoire bizarre à sa co-animatrice de podcast Beth Smith, directrice de l'entreprise «Etiquette Events Styling» - et a enregistré sa réaction avec une caméra pour TikTok.

Est-ce vraiment la réalité? Difficile de le vérifier: l'organisatrice de mariage a elle-même appris l'histoire de quelqu'un avec qui elle avait travaillé peu de temps auparavant.

«Ce qu'elle a vu aurait suffi pour annuler un mariage»

«On m'a raconté cette histoire à deux occasions», explique la podcasteuse. «Je n'étais pas à ce mariage, mais les choses m'ont été racontées par une maquilleuse. Nous l'appellerons Jenny».

«Jenny» lui aurait rapporté : «J'ai organisé un mariage l'autre jour et tu ne devineras jamais ce qui s'est passé».

Juste avant la cérémonie, la mariée a dû aller aux toilettes et «ce qu'elle a vu aurait suffi pour annuler un mariage».

Tromperie? Masturbation? Drogue?

Dans la vidéo, Georgie Mitchell laisse ensuite sa partenaire de podcast deviner ce que la mariée a vu dans les toilettes. Smith suppose d'abord que le futur époux a été surpris en train de fricoter avec une autre femme. «Non, c'est pire», répond Mitchell. La deuxième proposition de la podcasteuse, la masturbation, s'avère également erronée.

«Pire que tout ce qui est sexuel, mais il était là, le marié était là», insiste Mitchell. De la drogue ? «Il était allaité par sa mère», finit par révéler la planificatrice de mariage en regardant directement la caméra. Les deux femmes éclatent de rire, Beth Smith semble complètement perplexe.

Dans les commentaires sur TikTok, on peut également lire la stupeur des internautes. «Je me suis dit : ‹Rien ne pourrait être pire que d'assister à une tromperie›. Yap, c'est pire», commente une utilisatrice. «Rien ne pouvait me préparer à cela», réagit une autre après la découverte du jeu de devinettes à la résolution inattendue.