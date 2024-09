Elle veut rentrer en France et se retrouve coincée... à Istanbul!

Une femme résidant en France a passé ses vacances en famille dans son pays d'origine, le Cameroun. À son retour, son avion a fait escale en Turquie. Le hic: il lui aurait fallu un visa de transit pour poursuivre son voyage jusqu'à Montpellier. Coincée à Istanbul depuis le 18 septembre avec ses trois enfants, elle a lancé un appel à l'aide.

La malheureuse mère de famille se retrouve coincée à l'aéroport d'Istanbul. (image d'illustration) PantherMedia / Julija Petrovskaja

La rédaction de blue News Valérie Passello

L'histoire de Christine Meyengue semble totalement surréaliste. Cette mère de famille de 38 ans a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux et France Bleu relate son histoire ce 25 septembre. De nationalité camerounaise, elle vit à Montpellier. Ses trois enfants de 9, 14 et 19 ans sont, eux, de nationalité française.

Après des vacances en famille au Cameroun, Christine se procure des billets d'avion auprès de la compagnie Ethiopian airlines pour rentrer à la maison. Elle et ses enfants doivent faire escale en Turquie avant de prendre un autre avion à destination de Marseille.

Ce que la malheureuse ignore, c'est que les voyageurs transitant par Istanbul doivent être munis d'un visa de transit. Et que la Turquie ne délivre pas de tels visas aux ressortissants camerounais.

Sur place, elle a beau demander de l'aide, essayer d'expliquer sa situation, rien n'y fait. Ses deux aînés, français, ont l'autorisation de passer de l'autre côté de l'aéroport pour récupérer les bagages de la famille, mais elle en est désormais séparée. «On ne peut se parler qu'au téléphone», explique cette auxiliaire de vie. «Avec mon fils, nous n'avons pas pu nous laver, ni manger, nous essayons de dormir où nous pouvons», poursuit-elle.

Repayer des billets d'avion!

Au fur et à mesure de ses démarches pour tenter de se sortir de son épineuse situation, Christine Meyengue s'aperçoit que le discours de ses interlocuteurs change soudain. Désormais, elle n'a plus besoin de visa pour prendre l'avion, mais elle doit acheter quatre nouveaux billets, pour elle et ses enfants!

Or, elle n'en a pas les moyens: «J'ai dépensé plus de 3000 euros pour rentrer en France. Tout ce que j'avais sur moi, je l'ai utilisé pour payer les billets, sauf que je n'ai pas pu prendre l'avion à cause de ce problème de visa. (...) Où est-ce que je vais trouver l'argent, moi?»

Dans la longue vidéo qu'elle a partagée sur facebook, la femme s'indigne: «Je ne suis pas là pour demander l'asile. Istanbul n'était pas ma destination. Je veux juste rentrer chez moi. Mais ici, personne ne m'aide!» C'est d'ailleurs à regret qu'elle appelle au secours: «Je n'ai pas l'habitude de faire ça, je ne suis pas une mendiante», déclare-t-elle.

Elan de solidarité depuis la France

Une chorale de Montpellier s'est mobilisée pour lui venir en aide. «Ce serait vraiment bien de créer une cagnotte pour qu'elle puisse rentrer en France avec ses enfants», considérait l'une de ses amies dans l'article de France Bleu, atterrée de constater l'«état déplorable» de Christine, obligée de subir cette épreuve.

France 3 Régions indique ce mercredi que de nombreux soutiens de France lui ont finalement permis de racheter des billets d'avion et que leur cauchemar devrait prendre fin ce jour. L'intéressée remercie ceux qui l'ont aidée et conclut: «Quand on rentrera, on prendra une bonne douche.»

Contactée par la chaîne de télévision, l’Ambassade de Turquie a précisé que «les citoyens africains doivent soumettre une demande de visa de transit auprès d’une représentation consulaire turque avant leur voyage».