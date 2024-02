La raison très personnelle pour laquelle Elon Musk a racheté Twitter

Contrarié par un compte Twitter qui traquait les déplacements de son jet privé, Elon Musk aurait pris une décision radicale en rachetant le réseau social afin de supprimer le compte en question.

Elon Musk a déboursé la somme mirobolante de 44 milliards de dollars pour acquérir Twitter. IMAGO/NurPhoto

Elon Musk a toujours justifié le rachat de Twitter, rebaptisé X, par son engagement en faveur de la liberté d'expression. Mais selon le livre «Battle for the Bird» du journaliste de Bloomberg Kurt Wagner, la véritable raison était bien plus personnelle.

La décision d'Elon Musk d'acheter Twitter aurait été motivée par le refus de la direction du réseau social de bloquer un compte qui ne lui convenait pas. Il s'agissait de @elonjet, qui suivait les mouvements de vol du jet privé d'Elon Musk à l'aide de données accessibles au public.

Refus du CEO de bloquer le compte

Peu de temps après sa création en 2020, le compte agaçait déjà terriblement Elon Musk. Dans une conversation privée, il a sollicité le CEO de Twitter de l'époque, Parag Agrawal, afin de bloquer le compte. Mais ce dernier a rejeté sa demande.

Après cette discussion, le fondateur de SpaceX et Tesla a commencé à acheter des actions Twitter à grande échelle. Au début, il semblait vouloir exercer une influence sur l'entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire et membre du conseil d'administration. Mais le milliardaire s'est vite rendu compte que dans cette constellation, contrairement à Tesla et SpaceX, sa parole ne faisait pas loi. En avril 2022, il a donc annoncé vouloir reprendre Twitter dans son intégralité.

Des négociations infructueuses

Après s'être brièvement dégonflé en été 2022 et une tentative infructueuse de se retirer du contrat de vente, Elon Musk a finalement déboursé la somme mirobolante de 44 milliards de dollars. Une fois le rachat effectué en novembre 2022, Musk a annoncé qu'il garantirait la liberté d'expression pour tous sur Twitter, y compris le compte qui suit son jet privé.

Les choses ont pris un tournant inattendu lorsque Elon Musk a essayé de résoudre le différend avec le gérant du compte, Jack Sweeney, en lui offrant 5'000 dollars pour fermer son compte. Face à cette proposition, Jack a tenté de faire monter les enchères en demandant dix fois plus ou même un stage avec Elon Musk, qu'il considérait comme un «gars cool dirigeant une entreprise cool».

Les négociations auront échoué, puisqu'un mois après le rachat de Twitter, Elon Musk a fini par rompre sa promesse en supprimant le compte. Aujourd'hui, @elonjet survit sur d'autres plates-formes comme Mastodon ou des fils de discussion de Meta.