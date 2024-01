(ETX Daily Up) – Si la hausse du prix d'entrée à l'Acropole d'Athènes augmentera en 2025 (passant de 20 à 30 euros au 1er avril), d'autres destinations, sites touristiques et musées n'attendront pas pour imposer des tarifs d'entrée plus coûteux cette année. Et l'on ne parle pas de la Thaïlande qui a abandonné son projet de taxe touristique... Tour d'horizon des hausses de prix à anticiper.

A Venise, la taxe pour les visiteurs d'un jour sera mise en place cette année. nullplus / Getty Images

Venise

Maintes fois repoussée, la mesure prévoyant une taxe pour les visiteurs d'un jour sera mise en place précisément lors des saisons printanière et estivale, lors de 29 journées de forte affluence. Il s'agit d'imposer un forfait de cinq euros aux voyageurs qui ne prévoient pas de séjourner dans un hôtel de la Sérénissime. En l'occurrence, les passagers de croisière sont ciblés, entre autres. Les visiteurs concernés devront s'acquitter de cette taxe en ligne afin d'obtenir un QR Code qui leur donnera accès au centre historique de la lagune. Mieux vaut ne pas tenter de passer entre les filets puisqu'une amende s'élevant entre 30 et 500 euros pourra être appliquée. A noter que la mesure ne concerne pas des îles touristiques comme Burano et Murano.

Le musée du Louvre (Paris)

Alors que la Ville Lumière est dans les starting-blocks pour boucler les derniers préparatifs avant les Jeux Olympiques de cet été, le plus grand musée d'art du monde adoptera une nouvelle grille tarifaire à compter du 15 janvier. L'entrée au Louvre passera ainsi de 17 à 22 euros. Cet incontournable lors d'une première visite à Paris, qui a accueilli 7,8 millions de curieux en 2022, n'avait pas fait évoluer son tarif depuis 2017.

Amsterdam

Dans le but de limiter les conséquences du surtourisme, la Venise du Nord instaurera cette année une taxe de séjour plus onéreuse, dont la hausse doit être de l'ordre de 12,5%. Au prix d'une nuit d'une valeur de 175 euros, il faudra ajouter 21,80 euros. Pour rappel, la taxe de séjour s'élevait précédemment à 7% tandis que les voyageurs devaient ajouter trois euros par nuit. Amsterdam entretiendra ainsi son titre de destination européenne imposant la taxe de séjour la plus coûteuse.

Bali

Conformément à une annonce du ministère du Tourisme indonésien, les vacanciers qui ont planifié un voyage sur l'île des dieux cette année devront prévoir dans le budget une taxe d'une valeur de 150.000 roupies indonésiennes, soit environ 10 euros par personne, dès leur arrivée. Le règlement devra être effectué via une plateforme en ligne, sinon à l'aéroport de Denpasar, dès le mois de février. Et ce n'est pas tout: il faudra aussi bien prendre en compte les tarifs actualisés pour entrer sur certains sites comme le temple Tanah Lot dont le prix passera de 60.000 à 75.000 roupies indonésiennes (de 3,5 à 4,5 euros environ). Une nouvelle politique censée rediriger vers un tourisme de Bali de plus haute valeur. Avant la pandémie, la célèbre indonésienne flirtait avec toutes les conséquences néfastes du surtourisme, accueillant 6,2 millions de visiteurs en 2019.







