De violentes intempéries ont causé de gros dégâts dans le Val Mesolcina (Grisons). Des photos montrent les dégâts causés aux infrastructures et aux bâtiments.

Dégâts dans le Mesolcina La glissière de sécurité de l'A13 est suspendue dans le vide. La chaussée a complètement disparu. Photo: KEYSTONE Le petit village de Sorte (GR) a été touché par une coulée de boue. Photo: KEYSTONE A Sorte, trois maisons ont été emportées. Photo: KEYSTONE Des sauveteurs «contemplent» les dégâts à Sorte. Photo: KEYSTONE Le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'est rendu sur place dimanche pour constater les dégâts. Photo: KEYSTONE L'A13 a été entièrement détruite. Photo: KEYSTONE

Sven Ziegler/trad Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi De violentes intempéries ont causé d'importantes dégâts dans le Val Mesolcina, dans les Grisons.

Des photos montrent les dégâts causés aux infrastructures et aux bâtiments. Montre plus

De violentes intempéries ont fait des ravages dans le Val Mesolcina, dans les Grisons. Une coulée de boue a détruit trois maisons à Sorte.

Quatre personnes étaient initialement portées disparues. Entre-temps, une personne a été retrouvée morte et une femme a pu être sauvée des décombres.

Cette dernière a depuis pu quitter l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Lugano (TI). Elle se porte bien, compte tenu des circonstances. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les chances de les retrouver vivantes sont faibles, selon les autorités.

Le conseiller fédéral Cassis sur place dimanche

Le conseiller fédéral tessinois Ignazio Cassis s'est rendu dimanche sur les lieux du sinistre. Lors d'une conférence de presse commune avec les présidents des gouvernements des cantons des Grisons et du Tessin, Cassis a parlé d'un «triste jour» pour les communes touchées, les cantons des Grisons et du Tessin et la Suisse entière.

Ignazio Cassis visite la zone sinistrée de la Mesolcina (GR) Le conseiller fédéral Ignazio Cassis visite dimanche après-midi la zone du glissement de terrain dans la vallée méridionale de la Mesolcina (Misox) aux Grisons. 23.06.2024

La Moesa est sortie de son lit et a emporté des parties de l'autoroute A13. En raison des dommages subis par l'A13, l'axe de circulation nord-sud passant par le col du San Bernardino reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Les travaux de réparation ont commencé lundi.

L'Office fédéral des routes (OFROU) recommande comme alternative l'autoroute A2 par le tunnel du Gothard. De longs bouchons s'y sont déjà formés dimanche.

On ne sait pas combien de temps dureront les travaux. Selon l'OFROU, une partie de l'A13 pourrait être à nouveau praticable dans quelques semaines - selon les conditions météorologiques.