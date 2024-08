Vendredi, des milliers de touristes se retrouveront devant des plages fermées en Italie car les exploitants des transats seront en grève. En effet, ils ne loueront pas de chaises longues et de parasols afin de protester contre un projet de l’Union européenne.

Le maître-nageur italien n'aura pas grand-chose à faire vendredi (photo d'archives) Christoph Sator/dpa

Jenny Keller / trad. Jenny Keller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les licences concernant les plages italiennes ont été attribuées après la Seconde Guerre mondiale aux mutilés de guerre et constituent désormais une source de revenus lucrative pour leurs descendants.

Plus de 50 pour cent des côtes italiennes sont occupées par des stations balnéaires, qui génèrent chaque année 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploient 300 000 personnes. Montre plus

Le cauchemar de tous les vacanciers : le soleil brille, l'eau est agréablement fraîche mais la plage reste fermée. Ce scénario catastrophe se produira ce vendredi puisque les célèbres bagni seront fermés en plein milieu des vacances d'été, comme le rapporte le « Ravenna Today".

La raison ? Les exploitants des transats sont en grève. De 7h30 à 9h30, ils ne loueront pas de parasols ou de chaises longues. Les vacanciers qui veulent aller profiter de la mer devront donc rebrousser chemin.

Les légendaires bagni italiens seront fermés vendredi (image symbolique). KEYSTONE

En Italie, on ne peut pas s'allonger librement au bord de la mer. Dans la plupart des stations balnéaires, il faut payer pour accéder à la plage. Les exploitants des transats ont des licences pour certaines parties de la plage, une réglementation typiquement italienne qui a un arrière-plan historique. Après la Seconde Guerre mondiale, ces licences ont, en effet, été attribuées à des mutilés de guerre afin de leur assurer un revenu.

«Mafia des parasols»

Dans les 30 000 stations balnéaires du pays, ce sont les descendants des anciens soldats qui sont aux commandes. Ils gagnent désormais bien leur vie avec les bagni, dont les licences étaient jusqu'à présent automatiquement renouvelées d'année en année.

La location de transats est donc devenue une activité lucrative que l'on ne veut pas abandonner facilement. Dans ce contexte, il est régulièrement question de la «mafia des parasols». Une semaine de location de transats à Alassio coûte par exemple en moyenne 340 euros par personne. En première ligne avec vue directe sur la mer, le prix atteint même 392 euros.

Il n'est donc pas étonnant que les propriétaires de transats s'opposent aux projets de l'UE. Celle-ci veut mettre les licences de plage au concours dans toute l'Europe et rendre leur attribution plus transparente ce qui n'est pas le cas actuellement. Les exploitants de plages des provinces d'Udine, de Ligurie et de Livourne protestent et demandent au gouvernement de Rome de défendre leurs intérêts.

Plus de 50 pour cent du littoral italien est occupé par des stations balnéaires, et 300 000 personnes y travaillent pendant les mois d'été. Les exploitants génèrent ainsi un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros. Ils ne veulent pas partager ce marché lucratif avec la concurrence d'autres pays comme l'Allemagne ou la France.