Le roi Charles III a promis lundi de continuer à servir les citoyens des pays du Commonwealth «au mieux de ses capacités», au moment où il est traité pour un cancer qui l'a contraint à réduire ses engagements officiels.

Le souverain de 75 ans s'est dit «profondément touché» par le soutien et les encouragements qu'il a reçus depuis l'annonce de sa maladie. «En retour, je ne peux que continuer à vous servir, au mieux de mes capacités, dans tout le Commonwealth», a-t-il ajouté lors d'un message pré-enregistré et diffusé à l'occasion du 75eme anniversaire du Commonwealth.

Charles III, qui est monté sur le trône en septembre 2022 après le décès de sa mère la reine Elizabeth II, avait été diagnostiqué à l'occasion d'une opération bénigne de la prostate en janvier dernier. La nature de son cancer n'a pas été précisée.

Il a depuis annulé tout engagement officiel public, mais continue de remplir certaines fonctions officielles, comme des entretiens avec le Premier ministre et des diplomates étrangers, en personne ou en visioconférence.

Son épouse, la reine-consort Camilla, 76 ans, se retrouve davantage sur le devant de la scène, assumant de nombreux engagements publics au nom de la famille royale en l'absence de Charles III.

Lundi, elle et le prince William, 41 ans, fils aîné du roi et héritier du trône, mèneront les cérémonies d'anniversaire du Commonwealth, une alliance politique rassemblant 56 Etats, dont beaucoup d'anciennes colonies britanniques en Afrique, Asie et Amériques, et qui représentent un tiers de la population mondiale. Le souverain britannique est le chef de cette institution, chérie de l'ancienne reine Elizabeth II.

Dans son message, Charles III salue la «diversité» du Commonwealth, «sa plus grande force», selon lui, pour affronter les grands défis actuels, du réchauffement climatique aux évolutions technologiques.

«Nous devons travailler ensemble pour comprendre nos perspectives respectives, notamment les inégalités et les injustices qui résonnent encore aujourd'hui», affirme encore le monarque, au moment où le Royaume-Uni et la monarchie sont pressés de se confronter à leur passé colonial et esclavagiste.