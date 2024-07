En Suisse, près de 10% de la population renonce à la crème solaire, selon un sondage publié lundi. Beaucoup n'aiment pas ces produits sur leur peau, d'autres trouvent leur application trop compliquée. Dans d'autres pays, les réfractaires sont plus nombreux.

Neuf personnes sur 10 se protègent sur soleil pour les activités en plein air, comme la baignade (archives). ATS

ATS

En Allemagne et en France par exemple, près de 20% des personnes interrogées affirment ne pas mettre de crème solaire, selon ce sondage publié dans plusieurs pays par l'institut d'études de marché Yougov à la demande du distributeur en ligne Galaxus. Près de 2600 personnes ont été interrogées.

En France, les gens économisent l'argent de la crème solaire, en Italie, on veut bronzer plus vite, les Allemands trouvent l'application de la crème trop compliquée et les Autrichiens ont des doutes sur l'effet sur leur santé.

Reste que neuf personnes sur dix s'en remettent à la protection solaire pour la baignade, les randonnées ou toute autre activité en plein air. Parmi les Européens, les Suisses et les Autrichiens font partie des champions. Entre 9 et 15% des personnes interrogées indiquent qu'elles appliquent toujours de la crème solaire.

Les personnes qui utilisent des protections contre le soleil ont le plus souvent recours à des crèmes solaires. Les sprays arrivent en deuxième position. Les crèmes de jour avec facteur de protection solaire (FPS) sont très appréciées: un cinquième des personnes interrogées en ont dans leur armoire à pharmacie. La plupart des Européens misent sur des produits avec un facteur de protection de 30 à 50.

ot, ats