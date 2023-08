Dimanche matin, la police cantonale a intercepté un véhicule qui avait roulé à contresens sur l'autoroute A9 dans le Haut-Valais (image d'illustration). ATS

Dimanche à l'aube, un Allemand de 79 ans a roulé sur une dizaine de kilomètres à contresens sur l'autoroute A9 dans le Haut-Valais. Il a été intercepté par la police cantonale à Gamsen.

Les faits se sont produits dimanche à 05h53, précise lundi la police dans un communiqué. «A la jonction de l'autoroute Vispertal et de la chaussée négative de l'A9, le conducteur avait fait demi-tour avant de rouler à contresens dans les tunnels 'Eyholz' et 'Gamsen'», précise-t-elle.

Après avoir été intercepté, le conducteur s'est vu notifier une interdiction de conduire en Suisse et a dû s’acquitter d’une garantie d'amende d'un montant entre 1000 et 1500 francs, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Il a poursuivi sa route en qualité de passager et c'est sa passagère qui a repris le volant après les formalités policières, ajoute-t-il.

zd, ats