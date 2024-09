Un garçon de 6 ans grièvement blessé par un American Bully

Un garçon de 6 ans a été grièvement blessé au visage et au haut du corps vendredi vers 17h15 par un American Bully, qui s'était échappé du jardin de son propriétaire à Territet, sur la commune de Montreux (VD). L'enfant a été hospitalisé et le chien séquestré.

Un garçon de 6 ans a été grièvement blessé au visage et au haut du corps vendredi par un chien American Bully, qui est considéré comme un chien dangereux, à l'instar du Rottweiler (illustration). ATS

En visite de Suisse alémanique, la mère et ses deux enfants se sont trouvés en présence de l'animal alors qu'ils étaient sur la voie publique, a indiqué samedi la police vaudoise. Le chien a alors attaqué l'enfant. Le propriétaire et des témoins sont intervenus pour le maîtriser et secourir le garçon, dont les jours ne sont pas en danger.

Issu du croisement d'un Pitbull et d'un Amstaff, l'American Bully est considéré comme un chien dangereux par le canton de Vaud, où il est soumis à autorisation, a précisé Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, interrogé par Keystone-ATS. La procédure, qui implique un devoir d'annonce et une évaluation comportementale, était en cours concernant cet animal âgé d'environ un an.

L'enquête ouverte par le procureur de service et menée par les maîtres-chiens de la brigade canine de la gendarmerie vaudoise devra déterminer comment il a réussi à sortir de la propriété. L'animal a été emmené à la fourrière cantonale. Selon la police, la procédure déterminera les mesures à prendre à son encontre et à celle de son propriétaire en tenant compte de la gravité de l'incident.

