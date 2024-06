Les violents orages qui ont frappé vendredi dernier le val Mesolcina, dans les Grisons, ont causé des dommages estimés à 38 millions de francs, ont indiqué jeudi les autorités de Lostallo (GR). La commune a lancé un appel aux dons. Les intempéries ont fait un mort. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les recherches ont été interrompues.

La rivière Moesa a emporté partiellement l'autoroute A13 près de Lostallo (GR), dans le val Mesolcina. sda

ATS

C'est une tragédie, ont indiqué les autorités communales. Cinq bâtiments, dont trois maisons d'habitation, ont été entièrement détruits. Environ 130 autres dommages aux bâtiments ont été signalés et sont actuellement traités par l'assurance immobilière des Grisons.

Une conduite d'eau potable a aussi été détruite sur une longueur de plus de 600 mètres et 400 mètres des berges de la rivière Meosa ont été érodés. Au total, 100 hectares de terrain ont été touchés par les inondations. Huit kilomètres de routes ont été inondés et près d'un tiers du réseau des chemins est endommagé.

Environ 290'000 mètres cubes de matériaux alluvionnaires et de boue doivent être déblayés. La route cantonale est à nouveau ouverte, mais uniquement pour le trafic local. Toute personne voulant emprunter la route doit demander une autorisation.

Appel aux dons

Divers dommages sont indemnisés par des assurances ou couverts par des contributions cantonales et fédérales. Toutefois, les coûts résiduels pour la commune de 897 habitants restent élevés. C'est pourquoi les autorités communales ont lancé un appel aux dons.

Les travaux sur l'A13, qui a été endommagée par les intempéries dans le val Mesolcina, ont débuté. Elle devrait rouvrir au trafic à partir du 10 juillet sur une piste par direction, si la météo le permet. Les autres pistes seront rouvertes à la fin de l'année.

D'ici là, le trafic est dévié par le Gothard. Les CFF ont annoncé deux liaisons nord-sud supplémentaires les week-ends. Le ministre des transports Albert Rösti a appelé les vacanciers qui se rendent au Tessin à prendre le train. Il a aussi annoncé que les fermetures nocturnes du tunnel routier du Gothard, prévues pour cause de travaux, sont annulées.

scmi, ats