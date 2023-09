Trois hautes écoles suisses figurent dans le top 100 du classement mondial 2024 de Times Higher Education (THE), publié mercredi. L'EPF de Zurich, au 11e rang comme l'an dernier, reste la meilleure institution d'Europe continentale.

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) progresse de huit rangs et pointe désormais à la 33e place. KEYSTONE

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) progresse de huit rangs et pointe désormais à la 33e place, a indiqué THE dans un communiqué. L'Université de Zurich, 80e, est également en progrès, de deux places.

Ce «THE World University Rankings» reste dominé par les hautes écoles américaines et britanniques. Le podium 2024 est occupé par l'Université d'Oxford (GB/également 1ère l'an dernier), devant celle de Stanford (USA/3e) et le Massachusetts Institute of Technology (USA/5e).

Ce classement est basé sur 18 indicateurs comme l'enseignement, la recherche, la transmission du savoir ou encore l'orientation internationale. Il comprend 1904 universités et est ainsi le plus important au monde, selon ses auteurs.

