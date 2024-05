La finale des finales a opposé les gagnantes de chacune des quatre catégories. La jeune reine des primipares Khamosis a battu la reine de troisième catégorie Tirana au terme d'un combat mémorable, ont précisé les organisateurs de la compétition dans un communiqué diffusé dimanche.

Les concurrentes n'ont pas ménagé leurs efforts et ont offert un spectacle magnifique aux 15'000 personnes venues les admirer durant le week-end. ATS

La lutte des poids lourds entre la reine de deuxième catégorie Fuego et Faika a vu la vache la plus massive s'imposer. Lors de la lutte finale opposant Faika à Khamosis, c'est Faika, la plus expérimentée, qui a remporté le combat, remportant ainsi le titre de Reine des reines du Race Hérens Tour 2024.

Durant ce week-end placé sous le signe du terroir, des traditions et de la convivialité, ce sont plus de 260 vaches qui se sont affrontées au cœur de la mythique arène de Pra Bardy, cornes contre cornes, respirations haletantes et flancs fumants.

Certaines ont croisé les cornes durant de très longues minutes, avant que la plus forte ne l'emporte, conquérante. Selon les organisateurs, plus de 15'000 personnes ont admiré les joutes.

L'événement était organisé cette année par cinq syndicats d'éleveurs du Val d'Anniviers et plus de 600 bénévoles.

