Faut-il avoir peur des rapaces en rando?

Il n'est pas rare que les médias relaient les mésaventures de coureurs ou marcheurs s'étant fait attaquer par des buses. Un tel incident est d'ailleurs récemment survenu à Thonon-les-Bains. Plutôt que de céder à la panique, il est bon de savoir pourquoi cet oiseau peut se montrer agressif et quels sont les bons comportements à adopter. Eclairage avec la Station ornithologique suisse.

Même si elles font souvent les gros titres, les attaques de buses restent assez rares en Suisse, selon la Station ornithologique suisse & l'Association Suisse pour la Protection des Oiseaux. Imago

Le mois dernier, un randonneur a été victime d'une attaque de buse en France voisine, alors qu'il cheminait sur un sentier près de Thonon-les-Bains. Récurrent dans ce secteur, l'incident a décidé l'Office français des Forêts à fermer le sentier concerné jusqu'à nouvel avis, relate France 3 régions.

Le public tenté de s'aventurer sur le chemin forestier est averti du danger encouru par un panneau sans équivoque: «Attaques de buse agressive en cours» y est-il indiqué. Franck Simonnet, de l’Office national des forêts précise à nos confrères: «A cet endroit précis, une buse attaque régulièrement depuis une dizaine d’années, mais pas tous les ans».

L'Office national des forêts a fermé un sentier près de Thonon- les- Bains, affichant un panneau sans équivoque. Capture d'écran France TV © J-C Solari / France 3 Alpes.

Dès lors, les promeneurs et autres joggeurs doivent-ils avoir peur d'être attaqués par ce rapace, qui n'est autre que le plus fréquent de Suisse, avec plus de 15 000 couples nicheurs? Question posée par blue News à Chloé Pang, chargée de presse de la Station ornithologique suisse.

Faut-il craindre les attaques de buses?

Les attaques de buse ont lieu occasionnellement, lorsque les oiseaux ont des petits et qu’ils cherchent à les défendre. Si une personne passe par hasard en courant près d’un nid ou de jeunes fraichement envolés, elle sera considérée comme un danger par les parents, qui voudront chasser l’ennemi présumé en l’attaquant.

Faut-il éviter certaines zones sensibles et si oui, lesquelles?

Si des buses agressives sont constatées dans une zone, il suffit d’éviter pendant quelques semaines le tronçon concerné ou de marcher dessus. Les attaques concernent presque toujours des personnes qui courent, les personnes à pied ou les cyclistes sont très rarement importunés.

Y a-t-il des périodes plus critiques que d'autres?

Les attaques ont lieu uniquement entre mai et juillet, lors de la période de reproduction.

Comment réagir si l'on se fait attaquer?

Les attaques ont lieu le plus souvent par surprise et par derrière. La plupart du temps, les buses se contentent d’attaques simulées, mais elles peuvent aussi causer des égratignures à la tête, sans blessure sérieuse. Les oiseaux ne sont pas porteurs de la rage et il suffit de désinfecter la plaie.

Faut-il signaler l'événement et, le cas échéant, à qui?

Il n’est pas nécessaire de signaler l’événement, mais vous pouvez vous adresser au garde-faune s’il s’agit d’un endroit fréquenté où des panneaux d’informations pourraient être nécessaires (ou qu’il faut fermer la zone, comme dans votre exemple).

Avez-vous des chiffres quant aux attaques de buses sur les randonneurs/joggeurs/autres en Suisse?

Chaque année, une douzaine de cas sont rapportés, ils concernent des joggeurs avec de rares exceptions.

Est-ce un comportement typique des buses ou d'autres rapaces peuvent-ils aussi attaquer de la sorte?

C’est un comportement typique de buses, les milans peuvent dans certains cas exceptionnels se montrer agressifs.