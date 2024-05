Président de l'UDC yverdonnoise et conseiller communal, Christophe Loperetti fait face à la justice mercredi matin dans la cité thermale. Il est accusé d'avoir orchestré un trafic de faux certificats de vaccination durant la pandémie de Covid-19.

Une personne tient dans sa main un smartphone avec l'application Certificat Covid suisse et son code QR indiquant 3G, 2G et 2G+ ce mercredi 12 janvier 2022 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

ATS

Selon l'acte d'accusation, Christophe Loperetti aurait fourni «au moins» 49 faux certificats à diverses connaissances entre 2020 et 2021. Il les obtenait via un contact en France, à qui il envoyait une copie de la carte d'identité de ses clients.

Entre le prix d'achat (entre 200 et 400 euros pièce) et de revente (entre 350 et 450 francs), l'élu UDC aurait réalisé un bénéfice compris entre 2450 et 12'250 francs, estime le Ministère public.

Christophe Loperetti s'est déjà exprimé plusieurs fois dans les médias sur ce trafic, affirmant notamment qu'il s'agissait de «désobéissance civile nécessaire».

Cette affaire le lie aussi à son prédécesseur à la tête de l'UDC yverdonnoise, Ruben Ramchurn. Ce dernier aurait passé «plusieurs commandes» pour «diverses personnes» à celui qui est aussi son colocataire, affirme le Ministère public. A noter que Ruben Ramchurn a déjà été condamné dans le cadre de cette affaire, via une ordonnance pénale contre laquelle il a fait opposition.

Chevaux abandonnés

Mercredi devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, Christophe Loperetti doit répondre de faux dans les titres pour ce trafic de faux certificats de vaccination. L'acte d'accusation mentionne aussi une conduite en état d'ébriété, une nuit d'août 2022, et des mauvais traitements infligés aux animaux.

Il est en effet reproché au prévenu d'avoir négligé deux chevaux qu'il possédait à Grandson. Il les aurait laissés sur un terrain «extrêmement boueux» et jonché d'objets «dangereux», avec comme seule protection «un abri de fortune en bois». Il n'aurait, par ailleurs, pas laissé suffisamment de nourriture et d'eau aux chevaux. Ceux-ci se seraient aussi enfuis à trois reprises en raison d'une clôture mal fixée.

Agé de 36 ans et éducateur de formation, Christophe Loperetti a démarré la politique dans les rangs socialistes avant de rejoindre les Vert'libéraux puis l'UDC. Il est devenu président de la section yverdonnoise l'an dernier et a été reconduit à cette fonction il y a deux semaines, le 17 avril lors de l'assemblée du parti.

gsi, ats