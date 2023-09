Une femme, âgée de 53 ans et portée disparue à la fin août à Lanzenhäusern (BE) a été retrouvée samedi sans vie dans l’Aar près d’Aarberg (BE). La thèse de l’accident est privilégiée.

Alertés, les secours ont récupéré la victime en dessus du barrage, a indiqué jeudi la police bernoise. (image d'illustration) KEYSTONE

Alertés, les secours ont récupéré la victime en dessus du barrage, a indiqué jeudi la police bernoise. Cette dernière avait été informée le 29 août qu’une femme était éventuellement tombée dans la Schwarzwasser près de Lanzenhäusern lors d’une promenade, alors qu’elle cherchait son chien.

Plusieurs services de la police cantonale bernoise avaient été engagés pour les recherches. La cause et les circonstances du décès font l’objet d’une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

js, ats