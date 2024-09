Ferrari et canard salé: une taupe s'offre un train de vie luxueux en travaillant pour la Chine

Une ancienne assistante du gouverneur de l'Etat de New York a été arrêtée et accusée d'avoir travaillé comme agente de la Chine en échange de millions de dollars, un train de vie somptueux et du canard salé, ont annoncé mardi les procureurs fédéraux américains.

Linda Sun a «usé de sa position d'influence» parmi les cadres new-yorkais pour «promouvoir clandestinement» les intérêts du régime chinois. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Les Etats-Unis cherchent régulièrement à débusquer les responsables et autres personnes travaillant pour le compte de pays étrangers, en particulier le grand rival chinois.

Selon les procureurs, Linda Sun a bloqué l'accès de responsables taïwanais à des dirigeants de l'Etat de New York, cherché à organiser un voyage officiel en Chine pour un haut fonctionnaire new-yorkais et négocié des réunions pour des délégations chinoises en visite.

Incitations économiques «substantielles»

Elle est accusée d'avoir, en retour, reçu des incitations économiques «substantielles» lui permettant un style de vie grand luxe, des billets pour un orchestre chinois ou encore de célèbres canards salés de Nanjing préparés par le chef cuisinier d'un responsable chinois en visite.

Linda Sun a «usé de sa position d'influence» parmi les cadres new-yorkais pour «promouvoir clandestinement» les intérêts du régime chinois, «menaçant directement la sécurité nationale de notre pays», ont affirmé les procureurs dans un communiqué.

«Ce système illicite a enrichi la famille de l'accusée à hauteur de millions de dollars», a déclaré le procureur Breon Peace dans ce communiqué, sans donner de chiffres exacts. «Son mari Christopher Hu a permis le transfert de millions de dollars de pots-de-vin pour son bénéfice personnel», a-t-il ajouté.

Tous deux ont plaidé non coupable et ont été libérés sous caution, à condition de ne pas entrer en contact avec une mission diplomatique chinoise.

Les procureurs ont estimé que les deux accusés ont ainsi acheté une propriété de 4,1 millions de dollars sur Long Island, à New York, un appartement de 2,1 millions de dollars à Hawaï, ainsi qu'une Ferrari flambant neuve.