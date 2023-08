Un incendie s'est déclaré samedi à l'aube dans la toiture de l'emblématique salle de cinéma Le Plaza, à Genève, proche de la gare Cornavin. Beaucoup de fumée se dégageait du bâtiment en rénovation.

Le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) a reçu 17 alertes dès 05h26, a expliqué son porte-parole, le premier lieutenant Nicolas Millot. Pour lutter contre les flammes et éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins, les pompiers ont dû découper la toiture en cuivre. «C'est une intervention très tactique et technique», a-t-il.

Dans un premier temps, les pompiers marchaient sur le toit. Mais à 08h00, les architectes ont mis en garde le SIS contre l'instabilité de l'édifice: les arches en aluminium qui tiennent la toiture ont été fragilisées par les travaux de rénovation et, à présent, par le feu. Un camion-grue a été déployé pour assurer les pompiers.

Plusieurs heures

Le SIS a engagé de gros moyens pour cette intervention, la 40e en 24 heures. Plus de 50 pompiers étaient sur place, et la totalité du personnel a été alertée afin d'apporter un soutien sanitaire. «Il faut refroidir et rafraîchir les pompiers. Nous remercions d'ailleurs les hôtels voisins qui nous ont ouvert leurs portes», a déclaré M. Millot.

Selon lui, les pompiers vont passer une bonne partie de la journée sur place. Il faudra plusieurs heures pour couper le toit et éteindre l'incendie. Le risque qu'il se propage dans la salle est moindre, puisque les fauteuils ont été enlevés dans le cadre des travaux.

Centre culturel

Voué à la destruction, le bâtiment du Plaza a été racheté par la Fondation Wilsdorf en 2019, après un long combat de citoyens pour sa sauvegarde. Il est en cours de rénovation pour devenir, dès 2025, un centre culturel voué au cinéma et pouvant accueillir des manifestations publiques. L'ancien propriétaire des lieux projetait de le raser et de construire à la place un centre commercial.

Conçu par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey et inauguré en 1952, Le Plaza était, avec ses 1250 sièges, le plus grand cinéma de Genève et un des plus grands de Suisse. Fermée depuis 2004, la salle avait été classée comme étant exemplaire de l'architecture des années 1950, mais le Conseil d'Etat était revenu sur cette décision en 2011.

