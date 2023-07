L'alerte a été levée vendredi à Berlin et dans ses environs où l'animal recherché avec fébrilité depuis plus de 24 heures «n'est pas une lionne» mais plus probablement un sanglier, a annoncé le maire de Kleinmachnow, où la bête avait été signalée.

La police a levé l'alerte à la lionne près de Berlin. L'animal était sans doute un sanglier. KEYSTONE/EPA/STRINGER

«Je pars du principe qu'il n'y a pas de danger à Berlin et dans les environs», a dit Michael Grubert, le maire de cette commune située au sud-ouest de Berlin, annonçant la fin des recherches et expliquant que des experts indépendants avaient estimé à l'aide de la vidéo de l'animal, filmé de nuit, qu'"il s'agissait probablement d'un sanglier».

ATS