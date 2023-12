Un fonctionnaire de police congédié pour un salut nazi

Un assistant de sécurité de la police de Bâle-Ville a été congédié après avoir fait un salut nazi devant une synagogue. La direction de la police l'a en outre dénoncé au Ministère public.

La police de Bâle-Ville exprime ses «profonds regrets» et indique que l'individu a été congédié (image d'illustration). KEYSTONE

L'incident n'a été éventé qu'aujourd'hui mais remonte à l'automne 2022, a confirmé à Keystone-ATS le responsable de la communication de la police cantonale Adrian Plachesi.

L'homme a été dénoncé par des collègues pour son geste antisémite effectué lors d'une patrouille du service de sécurité armé du département de la police, alors que la ronde passait devant une synagogue du centre-ville.

La police de Bâle-Ville exprime ses «profonds regrets» et indique que l'individu a été congédié. «L'extrémisme de droite et l'antisémitisme n'ont pas leur place au sein de notre corps.

La police cantonale est consciente de sa responsabilité pour la sécurité de la communauté juive de Bâle et ne tolère aucun comportement qui contrevient aux valeurs de la police et remet en question l'intégrité de notre institution», a indiqué le porte-parole. Il n'a pas dit pourquoi l'affaire n'a pas été rendue publique plus tôt.

yedu, ats