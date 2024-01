Un accident s'est produit ce mardi matin dans la station de ski autrichienne de Hochoetz. Une télécabine avec quatre personnes à bord a chuté dans le vide. Selon les premières informations de la police, il y aurait plusieurs blessés graves.

La télécabine d'Acherkogel au Tyrol a cessé de fonctionner ce mardi matin. Selon le journal «Tiroler Tageszeitung», un arbre serait tombé sur le câble porteur, provoquant la chute d'une nacelle.

Quatre personnes se seraient trouvées à bord à ce moment-là. Selon un communiqué de la police, elles souffrent toutes de blessures graves. Les secours se sont précipités sur les lieux de l'accident, notamment par hélicoptère.

L'identité des victimes de l'accident n'est pas encore connue. On ne sait pas non plus depuis quelle hauteur la nacelle a chuté. Selon la police, aucun autre passager n'a été blessé. Tous les autres skieurs ont pu quitter les télécabines en toute sécurité dans la station inférieure ou supérieure, a déclaré mardi une porte-parole de la police d'Innsbruck. «Les cabines ont été vidées et le service a ensuite été interrompu».

La télécabine de près de trois kilomètres transporte les skieurs de la vallée à environ 2000 mètres d'altitude.