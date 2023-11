Fribourg et Montreux ont intégré le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU), la première dans la catégorie «Gastronomie», la seconde dans la catégorie «Musique», ont annoncé jeudi leurs administrations respectives. C'est la première fois que des villes helvétiques entrent dans ce cercle restreint.

Montreux, berceau du Montreux Jazz Festival, entend aussi favoriser l'éclosion de jeunes talents avec un programme spécial, baptisé «Les Emergences musicales». KEYSTONE

Les deux villes ont dû présenter un plan d'action quadriennal pour être acceptées au sein du réseau. Celui de la cité des Zaehringen, notamment connue pour la tradition de la bénichon, «s'articule autour du fil rouge de l'innovation dans la gastronomie», a précisé la Ville de Fribourg dans un communiqué.

Ce plan a pour axes principaux le renforcement de Fribourg comme lieu d'innovation et de recherche agroalimentaire; l'éducation ainsi que l'intégration et la réinsertion professionnelle par le biais de la gastronomie; et la pérennisation de la gastronomie comme axe de marketing de la ville, poursuit le document.

Fribourg est la capitale d'un canton «orienté depuis des siècles vers une production alimentaire de qualité», soulignent les autorités. En outre, avec ses quelque 140 structures culturelles et 300 entreprises actives dans l'alimentation, «la ville positionne la gastronomie comme vecteur de culture et, réciproquement, l’art et la créativité comme leviers de découverte gastronomique, de mixité sociale et de santé publique», ajoutent-elles.

«Expériences musicales pour tous»

De son côté, Montreux prévoit de «faire de la créativité musicale un vecteur de développement urbain et d'intégration», a indiqué la Municipalité dans un communiqué. Son plan quadriennal vise notamment à «favoriser des expériences gratuites et inclusives autour de la musique», avec par exemple un parcours au centre-ville proposant «des fresques artistiques et des expériences musicales» pour tous.

La ville, berceau du Montreux Jazz Festival, entend aussi favoriser l'éclosion de jeunes talents avec un programme spécial, baptisé «Les Emergences musicales». Ces dernières, tout comme le «Montreux Jazz Festival Residency» positionnent la ville «comme un haut lieu de création et d'éducation musicale», relève la Municipalité.

Le RVCU a été créé en 2004 et vise à «promouvoir la coopération internationale entre les villes ayant identifié la créativité comme facteur stratégique du développement urbain durable». A ce jour, 350 villes en font partie. Le réseau compte sept domaines créatifs distincts, à savoir artisanat et arts populaires, arts numériques, cinéma, design, gastronomie, littérature et musique. Seules deux villes par pays peuvent intégrer le réseau, tous les deux ans.

mabr, ats