Dès le 10 décembre à Genève, la ligne du tram 15 sera prolongée jusqu'à la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Les Transports publics genevois (tpg) parlent d'un «événement majeur» qui permettra de mieux desservir l'une des plus importantes zones d'activités du canton.

La ligne 15 du tram sera prolongée à Genève (photo d'illustration). ATS

Traversant Lancy, Confignon et Plan-les-Ouates, cette extension de la ligne 15 offrira aux personnes habitant ou travaillant dans le secteur un accès direct, toutes les 4 minutes et 30 secondes aux heures de pointe, au centre-ville de Genève et au Léman Express via la gare de Lancy-Pont-Rouge, indiquent lundi les tpg dans leur communiqué.

Ce prolongement constitue aussi une première étape en vue de la réalisation d'une deuxième ligne de tram transfrontalier à Genève, avec la connexion à Saint-Julien-en-Genevois prévue ces prochaines années.

Les tpg soulignent que cette évolution va impliquer des changements sur différents parcours. La ligne 22 (Genève-Carouge) adoptera un nouveau tracé et sera prolongée jusqu'à l’arrêt Carouge, Rondeau. La ligne 42 (Carouge-Bernex) sera remplacée par la ligne 48 (Confignon-Confignon), dont le parcours sera adapté (Confignon-Plan-les-Ouates), tout comme celui de la ligne 47 (Confignon-Bernex).

Parmi les autres nouveautés, annoncées lundi parallèlement au nouvel horaire des CFF, les tpg indiquent qu'ils vont renforcer le transport à la demande, via leur offre tpgFlex. Lancé il y a deux ans comme projet pilote, ce service de bus à la demande vise à améliorer la desserte dans la campagne genevoise. Plusieurs nouvelles communes en profiteront avec des horaires étendus.

gsi, ats