Genève commémore le 421e anniversaire de l'Escalade samedi et dimanche. De nombreux événements sont prévus pour célébrer la résistance victorieuse de la cité protestante contre l'attaque des troupes de la très catholique Savoie dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602.

Genève commémore le 421e anniversaire de l'Escalade samedi et dimanche. De nombreux événements sont prévus pour célébrer la résistance victorieuse de la cité protestante contre l'attaque des troupes de la très catholique Savoie dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602 (archives). ATS

Les festivités sont organisées dans la Vieille-Ville par la Compagnie 1602, qui est la plus grande société historique de Suisse. Elles comprennent de nombreuses animations et démonstrations comme la fabrication de torchères, le ferrage de chevaux, des tirs de la pique, de duels à l'épée, de taille sur pierre ou encore un camp de cavalerie.

Soupe aux légumes, sanglier et vin chaud seront servis sur différents stands. Les confiseries débordent de marmites en chocolat contenant des légumes en massepain, qui sont brisées en prononçant la phrase: «Ainsi périssent les ennemis de la République!». Ce geste commémore celui, héroïque, de la Mère Royaume, une habitante qui a jeté de sa fenêtre une marmite remplie de soupe aux légumes sur la tête de l'assaillant.

Du côté des visites, l'étroit passage secret du Monetier, qui passe entre les immeubles et les murs de la Vielle-Ville, n'est accessible qu'à l'occasion de l'Escalade. A l'Hôtel-de-Ville, des salons et les salles de l'Alabama et du Secrétaire d'Etat seront aussi ouvertes au public, tout comme plusieurs espaces de la cathédrale St-Pierre.

800 figurants

Les commémorations ont commencé vendredi soir avec un hommage aux 18 victimes genevoises. Le cortège était précédé de tirs de mousquets depuis la tour nord de la cathédrale St-Pierre. Un défilé aux lampions, ouvert à tous, est organisé samedi soir dans la Vieille-Ville.

Quant au traditionnel cortège historique, il aura lieu dimanche en fin de journée. Quelque 800 figurants costumés et 60 chevaux défileront dans les rues de la Vieille-Ville et de l'ancienne ville basse au son des fifres et tambours et à la lueur des flambeaux. Il leur faudra plus de deux heures pour aller du parc des Bastions à la cathédrale St-Pierre, où un grand feu sera allumé.

za, ats