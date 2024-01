Le festival Geneva Lux, qui débute vendredi, a dix ans. La Ville de Genève entend fêter dignement cet anniversaire en invitant à la découverte d'une trentaine d'oeuvres lumineuses, concentrées pour l'essentiel autour de la rade.

Geneva Lux fête ses dix ans d'existence - Gallery Une trentaine d'oeuvres lumineuses seront exposées dès vendredi et jusqu'au 4 février à Genève. Parmi elles, ce rossignol, oiseau national de l'Ukraine, symbole du chant et de la joie, réalisé par l'artiste ukrainienne Svitlana Reinish. Photo: ATS Les trentaines d'oeuvres lumineuses exposées autour de la rade de Genève dans le cadre du festival Geneva Lux permettront d'ajouter de la couleur aux froides nuits de janvier. Photo: ATS Apparition sculpturale énigmatique en 3D par les artistes Thomas Voillaume et Jeremy Oury au Jardin anglais. Photo: ATS

A l'origine, le festival se voulait essentiellement décoratif. Il précédait la période de Noël. Avec le temps, la manifestation a pris une nouvelle dimension, plus artistique et culturelle. Des créations locales mais aussi internationales sont présentées au public. Le festival se tient en janvier et non plus en décembre.

En déplaçant la manifestation en début d'année, celle-ci a acquis une plus grande visibilité, a expliqué jeudi la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, responsable du département de la sécurité et des sports. Cette période est généralement pauvre en événements.

Des performances

Geneva Lux est l'occasion d'apporter «de la magie et de la poésie» en hiver autour de la rade, a relevé la magistrate. La manifestation a en tout cas trouvé son public. Elle est très appréciée des familles, qui goûtent son ambiance détendue, mais elle attire aussi des amateurs d'art venus d'ailleurs.

Outre les oeuvres lumineuses, le festival, qui dure jusqu'au 4 février, proposera plusieurs performances étonnantes en soirée les week-ends. Il y aura notamment des géants de lumière, la chorégraphie d'une marionnette et une baleine articulée qui va survoler la rade.

mf, ats