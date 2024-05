Genève surpasse Zurich en matière de super-riches, selon un classement de la société de conseil Henley & Partners cité par «Blick». Avec 244 individus fortunés dépassant les 100 millions de dollars, contre 205 pour Zurich, la cité de Calvin occupe la 18ème place du classement.

Au cours des dix dernières années, le nombre de millionnaires à Genève a bondi de 36% (image d'illustration). sda

blue News Marc Schaller

Si les grandes villes américaines et chinoises dominent le classement des régions les plus riches en termes de nombre de millionnaires et milliardaires, deux cantons suisses se distinguent par leur densité de super-riches: Genève et Zurich!

Malgré sa population d'environ 500'000 habitants, soit trois fois moins que celle de Zurich, Genève compte 244 individus dont la fortune dépasse 100 millions de dollars. Le canton est placé au 13e rang mondial dans ce domaine. Zurich, avec plus de 1,6 million d'habitants, recense 205 super-riches, se positionnant à la 18ème place. Genève devance donc Zurich et rivalise avec des métropoles mondiales telles que Hong Kong, Tokyo et Moscou! New York, avec ses 744 super-riches, occupe la première place du podium.

L'étude s'est aussi penchée sur le nombre de millionnaires en dollars (soit environ 900'000 francs suisses). Zurich et Genève, avec respectivement 88'000 et 79'000 habitants millionnaires, se classent en 18e et 20e positions. Avec 349'500 millionnaires, la Ville qui ne dort jamais se classe à nouveau au premier rang.

On apprend enfin qu'au cours des dix dernières années, le nombre de millionnaires à Genève a bondi de 36%, contre 20% pour le canton de Zurich.