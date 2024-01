«Salut, ça farte ?» Mais à quel prix environnemental ? Jadis popularisée par Jean Dujardin, cette expression ironique prend aujourd'hui un tournant sérieux face aux enjeux écologiques. Focus sur cet impact écologique méconnu dans les Alpes.

En Suisse, plus de 300 sites dédiés aux sports d'hiver affichent des niveaux élevés de contamination par les PFAS. (image d'illustration)

L'usage du fart sur les skis, essentiel pour améliorer glissement ou adhérence, soulève aujourd'hui des préoccupations environnementales. Ces cires, libérées dans les neiges alpines à chaque descente, menacent l'intégrité des montagnes.

Des polluants qui persistent pendant des siècles

Les sports d'hiver, populaires dans les Alpes, apportent une ombre écologique préoccupante. Des études récentes menées par l'Institut James Hutton d'Aberdeen et l'Université de Graz ont révélé une présence alarmante de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) dans la neige des Alpes autrichiennes.

Ces stations de ski autrichiennes étudiées affichent des niveaux de PFAS bien plus élevés que les zones non skiables, soulignant l'ampleur du problème.

Ces produits chimiques, connus sous le nom de «polluants éternels», peuvent persister pendant des siècles dans l'environnement, posant des risques significatifs pour la santé humaine et l'écosystème.

La Suisse Face à la Contamination par les PFAS

En Suisse, la situation est également préoccupante. Plus de 300 sites dédiés aux sports d'hiver affichent des niveaux élevés de contamination par les PFAS. Face à cette menace, des mesures notables ont été prises.

Notamment, les Fédérations internationales de ski et de biathlon ont interdit l'usage de fluor dans les farts de ski pour leurs athlètes. Ces initiatives visent à réduire la propagation des PFAS, qui se sont infiltrés dans divers environnements, y compris l'eau potable en Angleterre et les mers aux Pays-Bas.

Une dispersion dans les nappes phréatiques.

Les PFAS, utilisés depuis les années 1940, se retrouvent dans de nombreux produits industriels et de consommation. Selon des informations supplémentaires fournies par «The Guardian», ils sont liés à des problèmes de santé tels que le cancer, les troubles thyroïdiens, l'infertilité et les problèmes immunitaires

Leur utilisation dans le fartage des skis contribue à leur dispersion dans l'environnement, notamment dans les nappes phréatiques.

Actions et préventions

En réponse, la Fédération internationale de ski et de snowboard a interdit l'utilisation de fluor dans le fartage des skis lors des compétitions professionnelles dès mars 2023. Cette décision souligne la prise de conscience croissante de l'impact environnemental des sports d'hiver et la nécessité d'adopter des pratiques plus durables.