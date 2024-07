Le bilan du glissement de terrain survenu lundi dans une zone difficile d'accès du sud de l'Ethiopie est désormais de 257 morts. Il pourrait atteindre les 500 tués, rapporte jeudi l'Ocha, l'agence humanitaire de l'ONU dans un rapport de situation.

Les habitants recherchent souvent avec des pelles de fortunes des membres de leurs familles disparus dans le glissement de terrain. ATS

«Les opérations de secours se poursuivent» et «les habitants creusent principalement à mains nues ou avec des pelles faute d'autres options», écrit le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). «Le bilan devrait augmenter jusqu'à hauteur des 500 morts, selon les informations communiquées par les autorités locales», ajoute-t-il.

Dans un entretien mercredi avec la BBC, le patron de l'Ocha en Ethiopie, Paul Handley, expliquait que l'acheminement de «matériel lourd d'excavation dans la zone», «isolée et montagneuse», était «un défi, particulièrement en raison de l'état des routes».

Selon des journalistes de l'AFP sur place, la route d'accès au site de la catastrophe est non bitumée sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Plus de 15'000 personnes évacuées

«Le gouvernement éthiopien, avec les autorités régionales et locales, termine un plan d'évacuation» de plus de 15'500 personnes qui vivent aux alentours dans des zones «comportant un risque élevé de nouveaux glissements de terrain et devant être évacuées immédiatement», poursuit l'Ocha.

Parmi elles figurent «au moins 1320 enfants de moins de cinq ans et 5293 femmes enceintes et allaitantes».

La catastrophe est survenue dans le kebele (la plus petite division administrative éthiopienne) de Kencho Shacha Gozdi. Cette zone rurale et vallonnée est située à quelque 480 km et plus de dix heures de route de la capitale fédérale Addis Abeba.

De fortes et longues précipitations y sont tombées dimanche soir. Un glissement de terrain a touché plusieurs habitations lundi matin. Un autre a ensuite englouti les nombreux habitants accourus pour porter secours.

