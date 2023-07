Tornade, inondations, chaleur torride et incendies. Ces derniers jours, l’Italie est frappée de plein fouet par le bouleversement climatique. Lundi soir, un nouveau record a été battu dans le nord du pays. Un grêlon de presque 20 centimètres est tombé du ciel. Du jamais-vu…

Un grêlon de 19,7 centimètres a été retrouvé dans la ville italienne d’Azzano Decimo. Tornado Italia - Marilena Tonin

Après les violents orages qui ont frappé le nord de l'Italie où deux femmes ont trouvé la mort, une tempête de grêle a établi un nouveau record dans la nuit de lundi à mardi : un grêlon de 19,7 centimètres a été retrouvé dans la ville italienne d’Azzano Decimo, dans la région du Frioul-Vénétie Julienne, ce qui en fait le plus gros jamais découvert en Europe selon l'Institut européen des intempéries (ESSL).

Selon l'ESSL, il est très proche du record mondial qui s'est abattu le 23 juillet 2010 à Vivian, en Dakota du Sud, avec un diamètre de 20,3 centimètres.

Un «stalactite gelé» tombe en 1849 Selon le Guinness World Records, le record du plus long morceau de glace tombé du ciel est tombé en Écosse en 1849.

Ce «stalactite gelé» mesurait… six mètres et était composé de grêlons fusionnés par un éclair. Montre plus

«Le bouleversement climatique»

Le nord de l'Italie est frappé depuis plusieurs jours par de violentes intempéries. Dans la nuit de lundi à mardi, la région de Milan et une grande partie de la Lombardie et de la Vénétie ont été touchées.

«Nous vivons en Italie les journées les plus compliquées des dernières décennies: inondations, tornades et grêle géante au nord, chaleur torride et incendies dévastateurs au sud», avait écrit mardi sur Facebook le ministre de la Protection civile, Nello Musumeci.

«Le bouleversement climatique qui frappe notre pays nous impose à tous, sans aucun alibi pour qui que ce soit, un changement d'attitude», a ajouté le ministre.