Une peine de 30 mois de prison a été prononcée jeudi par le tribunal correctionnel de Colmar (F) à l'encontre de Josiane Seiler, 68 ans, principale prévenue dans le procès de la fortune dilapidée de Cléophée Herrmann, unique héritière de l'empire Schlumpf.

Les frères Schlumpf s'étaient notamment fait connaître pour avoir rassemblé la plus importante collection privée au monde d'automobiles de luxe et de sport (archives). ATS

Un mandat d'arrêt a aussi été décerné à son encontre, alors qu'elle était absente à l'annonce du délibéré. Sa peine, qui découle de sa culpabilité, selon le tribunal, pour des faits «d'abus de faiblesse et de blanchiment d'abus de faiblesse», n'est pas aménagée «au regard du quantum supérieur aux seuils d'aménagement de peine», a précisé la juridiction.

Elle a toutefois été relaxée du chef de «blanchiment de fraude fiscale». La sexagénaire, à qui il était reproché d'avoir agi entre 2008 et 2017, a également été condamnée à indemniser la victime, Cléophée Herrmann, à hauteur de 5,1 millions d'euros, ainsi qu'à 50'000 euros de dommages-intérêts

Ses deux filles étaient aussi poursuivies pour recel d'abus de faiblesse. Mathilde Hickel, 33 ans, et Julia Hickel, 40 ans, ont toutes deux été condamnées à un an de prison avec sursis. Elles devront chacune verser plus de 150'000 euros à la victime, âgée de 34 ans.

Cinq ans requis

A l'audience, le procureur Eric Haeffele avait requis à l'encontre de la principale prévenue cinq ans de prison, dont trois avec sursis probatoire, et mandat de dépôt. Il avait dénoncé «une méthode connue dans le domaine sectaire» d'isolement de la victime, dont deux expertises avaient mis en avant la «particulière vulnérabilité» depuis la mort de sa mère quand elle avait 11 ans, puis de sa grand-mère en 2008.

C'est cette dernière qui avait fait de Cléophée l'unique héritière de la fortune familiale: plus de 11 millions d'euros issus de l'empire industriel déchu de la famille Schlumpf, qui avait fait fortune dans le textile et dont la collection de voitures de prestige est unique au monde.

A l'audience, l'avocat de Josiane Seiler avait plaidé que si elle était responsable, c'était «par ricochet». Il avait évoqué la responsabilité potentielle de Patrick Herrmann, père de Cléophée, décédé en 2021 et «grand absent» du procès, dans la spoliation. L'enquête porte sur 5,4 millions d'euros envolés, mais l'héritage initial dépassait les 11 millions, avait souligné le conseil.

Héritière ruinée de la fortune Schlumpf, Mme Herrmann avait redit à l'audience sa soif de «justice» face à son ancienne «mère de substitution» et ses deux filles.

