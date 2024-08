Les accès routiers au Haut val de Bagnes ont été malmenés par des laves torrentielles qui ont frappé la région depuis le début juillet. Pour les rétablir au plus vite, le canton a décidé d'actionner la clause générale de police.

Les laves torrentielles qui se sont déversées dans le torrent du Fregnoley depuis le 3 juillet dernier, ont causé d'importants dégâts dans la région du Haut val de Bagnes. (Archives). sda

Cette clause permet d'éviter de soumettre les travaux nécessaires à une mise à l'enquête publique et aux marchés publics, explique le canton vendredi dans un communiqué. Suivre la procédure ordinaire prendrait, selon lui, plusieurs mois et constituerait «une menace et une perturbation grave de l'ordre public».

Depuis le début juillet, des laves torrentielles successives se sont déversées dans le torrent du Fregnoley, empêchant l’accès routier à plusieurs villages du Haut val de Bagnes. Les travaux prévus doivent permettre de rétablir la route cantonale entre Champsec et Lourtier, d'aménager la route forestière qui relie Sarreyer à Verbier-village, de mettre en fonction un pont provisoire entre Sarreyer et Lourtier, ainsi que que de réaliser des ouvrages de protection nécessaires à la sécurisation de ces routes.

Les propriétaires des terrains concernés par ces travaux urgents «ont donné leur accord», précise encore le canton.

Secours et maintenance

La clause générale de police peut être invoquée «lorsque l'ordre public, à savoir la sécurité, la santé et la tranquillité publiques, sont menacés par un incident grave et imprévisible». Selon l'Etat du Valais, elle se justifie dans ce cas, notamment parce que ces voies d'accès sont indispensables en cas d'intervention de services de premier secours, et pour assurer les travaux de maintenance au barrage de Mauvoisin et à l'usine électrique de Fionnay.

Parallèlement, l'Etat du Valais étudie d'autres solutions pour «garantir un accès pérenne et sécurisé à Lourtier et au Haut val de Bagnes», par exemple par la rive gauche de la Dranse. Ces études sont jugées nécessaires, car «la zone au sommet du Fregnoley reste instable et nécessite une surveillance active».

