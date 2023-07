L'incendie en Haut-Valais s'est stabilisé mais l'alerte n'est pas encore levée, ont indiqué mardi les services de secours. Environ 205 personnes ont été évacuées. La population est encore appelée à rester à l'écart de la zone du sinistre.

Incendie de forêt dans le Haut-Valais : une intervention de «plusieurs jours, voire semaines» L'incendie de forêt dans le Haut-Valais s'étend sur une centaine d'hectares, ce qui correspond à une surface d'environ 140 terrains de football. Les pompiers s'attendent à devoir lutter contre le feu pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. 18.07.2023

Environ 100 hectares de forêts ont été touchés, a indiqué le responsable des pompiers de la région de Brigue, Mario Schaller, lors d'une conférence de presse mardi matin à Bitsch (VS). Par chance, l'évolution du vent a empêché une propagation des flammes vers l'est et permis d'éviter l'évacuation de Riederalp.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, l'enquête étant encore en cours, a dit pour sa part la porte-parole de la police valaisanne, Adrienne Bellwald.

Cinq hélicoptères étaient à nouveau en activité mardi matin, dont trois gros appareils. Les secouristes vont redoubler d'efforts en matinée car le vent devient à nouveau plus fort dans l'après-midi.

Il n'y a pas eu de personnes ou d'animaux blessés, ni de dégâts aux bâtiments, ont encore précisé les responsables. Au total, environ 205 personnes ont été évacuées des villages d'Oberried et de Ried-Mörel.

Le président de la commune de Bitsch, Edgar Kuonen, a expliqué que la plupart des personnes avaient pu s'organiser de manière privée. Une dizaine de personnes ont été prises en charge à la salle de gymnastique de Mörel.

L'alerte n'est pas encore levée, selon les secours, qui relèvent qu'il y a encore beaucoup de fumée sur le site du sinistre. Les flammes se sont propagées très rapidement lundi en fin d'après-midi, attisées par un vent violent.

fb, ats